MHP'li eski başkan cinayetinin firari zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı

2 SUÇTAN DAHA İŞLEM



Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silah çatışmayla ilgili İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edilen Faruk P. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da işlem yapıldı.



Şüphelinin, İstanbul'a götürülerek cezaevine teslim edildiği öğrenildi.



PARK YERİ KAVGASI



Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde 22 Ağustos'ta, Köksal Kaçmaz ile sahibi olduğu kafenin önüne araç park eden Faruk P, Tevfik P, Fuat P. ve S.A.P. arasında tartışma çıkmıştı. Büyüyerek silahlı çatışmaya dönen olayda Kaçmaz hayatını kaybetmiş, Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. yaralanmıştı.



Gözaltına alınan şüphelilerden Tevfik P. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmış, silah kullandığı belirlenen firari Faruk P'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.