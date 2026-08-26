MHP'li Feti Yıldız: Ahmet Özer'in göreve dönmesinde bir engel yok
26.08.2026 10:47
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in aldığı cezanın görevine dönmesine engel olmadığını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında çıkan mahkeme kararı nın Ahmet Özer'in göreve dönmesine engel oluşturmadığını savundu.
Yıldız, Özer'in "özel belgede sahtecilik" suçlamasından beraat ettiğini, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan ise 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.
Feti Yıldız "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz." dedi.
Ahmet Özer 2024 yılında tutuklanmıştı , yerine kayyum atanmıştı. Özer daha sonra tahliye edilmişti.