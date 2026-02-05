MHP'li Feti Yıldız infaz kanunu hatırlattı: Umut hakkı tanımına açıklama
05.02.2026 13:23
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınmasına yönelik haberler üzerine infaz kanununu hatırlattı. Yıldız, bazı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverilmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, umut hakkı kavramına yönelik bir açıklama yaparak, bazı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverilmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.
Umut hakkı kavramı, terörsüz Türkiye sürecinde gündeme gelmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı konuşmasında; "Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." demişti.
Bahçeli son grup toplantısında ise "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.
MHP lideri Bahçeli, salı günü yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı vermişti.
YILDIZ: UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK, RAPORDA OLACAK
Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası umut hakkı ile ilgili dün de dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı.
Meclis'te toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan partilerin koordinatör temsilcileri ortak rapor için bir araya gelmişti.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan MHP'li Feti Yıldız, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok, raporda olacak. Zaten AİHM kararlarına uyulduğu zaman, AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Raporda AİHM kararlarına uyulması tavsiye edilecek." açıklamasını yapmıştı.
FETİ YILDIZ'DAN İNFAZ KANUNU PAYLAŞIMI
Feti Yıldız, dün yaptığı bu açıklama sonrası bugün de bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Yıldız, paylaşımında umut hakkı kavramına ilişkin ayrıntılara yer verdi.
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması konusundaki haberlere değinen Yıldız, "Hukuki konularda haber ve yorum yaparken, o konudaki mevzuata göz atmanız haberin ve yorumun değerini arttıracaktır." dedi.
İnfaz Kanunu'na ilişkin ayrıntılara değinen Feti Yıldız, özellikle tahliye umudu bulunmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları üzerinde durarak, bu cezaya mahkum edilen kişiler için koşullu salıverilmeden yararlanma süresinin bazı suçlarda 30, bazı suçlarda ise 36 yıl olarak düzenlendiğini anlattı.
Komisyonun koordinatör grup başkanvekilleri bir araya gelerek rapor üzerindeki çalışmalarını sürdürdü.
TAHLİYE UMUDU TANINMAYAN SUÇLAR
Bu sürelerin doldurulmasının doğrudan bir tahliye sebebi olmayacağına dikkat çeken Yıldız, tahliye umudu olmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının şunlar olduğunu ifade etti:
"5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölüm, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölüm, “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.” (107/16)"
Yıldız, bu madde dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlülerin, yaşamlarının sonuna kadar hapishanede kalacağına dikkat çekti.
Aynı durumun Terörle Mücadele Kanunu'nun koşullu salıverilme başlığını taşıan 17'nci maddesinde de düzenlendiğini belirten Yıldız; maddeye göre, 'Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun birinci maddesi ile değişik 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz." dedi.
UMUT HAKKI TANIMINA AÇIKLAMA
Feti Yıldız, "Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü 'umut hakkı' olarak adlandırılmıştır." ifadesini kullandı.
Yıldız paylaşımında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan başvurucuların belirli bir tahliye umudu olmadan yaşam boyu hapis cezası çekmelerinin ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmettiği bilgisine de yer verdi.