MHP'li Feti Yıldız infaz kanunu hatırlattı: Umut hakkı tanımına açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, umut hakkı kavramına yönelik bir açıklama yaparak, bazı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverilmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Umut hakkı kavramı, terörsüz Türkiye sürecinde gündeme gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı konuşmasında ; "Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." demişti.

Bahçeli son grup toplantısında ise "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı .