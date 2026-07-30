MHP'li Feti Yıldız: Rüşvet ve yolsuzluk parti kapatma nedeni olmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız , sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yıldız, açıklamasında parti kapatma nedenlerinin Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlendiğini hatırlattı.

Feti Yıldız; partinin üyelerinin Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesinin ve suç işlemeyi teşvik etmenin kapatma nedenlerinden olduğunu belirtti.

MHP'li Yıldız "Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir." dedi.