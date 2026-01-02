MHP'li Feti Yıldız: SDG'ye mutabakata uyması için verilen süre doldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, SDG'nin Suriye'nin 3'te birini işgal altında tuttuğunu belirtti.

Feti Yıldız, örgütün bu alanları kontrol altında tutmasının, Suriye’nin toparlanması ve kalkınmasının önünde ciddi bir engel olduğunu vurguladı.

Yıldız, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine müsaade etmeyeceğiz." sözlerini de hatırlatıp terör örgütü SDG'nin, Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini ifade etti.