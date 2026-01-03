MHP'li Feti Yıldız: Terörsüz Türkiye devlet meselesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıldız; terörün, çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik ve toplumsal istikrar kavramlarını derinden sarsan çok boyutlu bir tehdit olduğunu söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ BİZİM İÇİN TARTIŞMAYA KAPALI"

Feti Yıldız "‘Terörsüz Türkiye hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir. Anayasal düzenimiz, milli devlet yapımız, üniter yönetim modelimiz, özellikle kurucu değerlerimiz tartışma konusu yapılamaz.” diye konuştu.

MHP'DEN YENİ ANAYASA MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yıldız, yeni anayasa mesajları da verdi. Feti Yıldız, MHP'nin daha önce kamuoyu ile paylaştığı 100 maddelik yeni anayasa önerisini hatırlatıp şu ifadelere yer verdi:

“Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilmiştir. Devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.' denilmiştir. Başkanlık sistemi, yeni anayasa bütünlüğü içinde kurumsal yapıya kavuşturulmuş, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiş, başkanlık hükümet programının Meclis'e sunulması yöntemi getirilmiştir.”