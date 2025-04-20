MHP'li Feti Yıldız'dan infaz kanunu çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz kanununda değişiklik çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza adaleti tam olarak sağlanamaz." dedi.

Temel hak ve hürriyetlerin insan olmanın doğal sonucu olduğunu vurgulayan Yıldız, "İnsan haklarına saygılı koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, insan onurunu merkeze alan, karmaşık olmayan, sade, infaz adaletini sağlayan bir infaz kanunu yapılması gerektiğini söyledi.