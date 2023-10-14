MHP'li il yöneticisi evinde ölü bulundu

CİNAYET BÜRO DEVREDE

Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman yanındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla, son olarak alışveriş yaptığı bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Çırpan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

