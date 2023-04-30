MHP'li ilçe başkanı, MHP'li eski il yöneticisini öldürdü

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA



İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan, Ferhat Özcan'ın İYİ Parti afişi astığı gerekçesiyle saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.



Özcan'ın, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddialarının doğru olmadı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Ankara'nın Pursaklar İlçesi'nde meydana gelen ve MHP'nin Ankara eski İl Yöneticileri'nden Ferhat Özcan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak bazı basın yayın kuruluşlarında doğru olmayan iddialar yayınlanmıştır. Ferhat Özcan'ın, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli olamaz. Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Özcan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz"