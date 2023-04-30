MHP'li ilçe başkanı, MHP'li eski il yöneticisini öldürdü

Ankara'da, MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan, İYİ Parti'nin afişini astığı iddiasıyla tartıştığı MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, Özcan'ın  İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

MHP'li ilçe başkanı, MHP'li eski il yöneticisini öldürdü
Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı ismi Doğukan Çep'in ifadesi orataya çıktı: Amacımız öldürmek değildi

Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı ismi Doğukan Çep'in ifadesi orataya çıktı: Amacımız öldürmek değildi

Haberi Görüntüle

'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık’ta gerçekleştirilen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ardından seçime günler kala eski il yöneticilerinden bir isim daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan ile MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci arasında iş yerinde, iddiaya göre, İYİ Parti afişi astığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

MHP'li ilçe başkanı, MHP'li eski il yöneticisini öldürdü - 1 MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan (fotoğraftaki) öldüürldü

Tartışmanın büyümesi üzerine Ekinci, Özcan'ı tabancayla vururken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özcan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen Ekinci ise polise teslim oldu.

MHP'li ilçe başkanı, MHP'li eski il yöneticisini öldürdü - 2 MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci (fotoğraftaki)

'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan, Ferhat Özcan'ın İYİ Parti afişi astığı gerekçesiyle saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Özcan'ın, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddialarının doğru olmadı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın Pursaklar İlçesi'nde meydana gelen ve MHP'nin Ankara eski İl Yöneticileri'nden Ferhat Özcan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak bazı basın yayın kuruluşlarında doğru olmayan iddialar yayınlanmıştır. Ferhat Özcan'ın, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli olamaz. Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Özcan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz"

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...