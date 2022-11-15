MHP’li ilçe başkanından "İstiklal bombacısı" ile görüştüğü iddiasına açıklama

İstanbul İstiklal Caddesi’nde pazar günü meydana gelen terör saldırısına ilişkin soruşturma sürerken, MHP'li bir ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan bombacıyla görüşme yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Söz konusu başkanın, MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan olduğu öne sürüldü.

İlhan, olaya ilişkin MHP Şırnak İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Jandarma davetiyle ifade vermeye gittiğini söyleyen İlhan, bilgisi ve rızası dışında adına 24 Nisan 2019'da hat çıkarıldığının tespit edildiğini belirterek, "Şahsım ve partimi yıpratmaya yönelik dezenformatif haber için tüm yasal yolları kullanarak mücadele edeceğim." dedi.