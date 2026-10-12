MHP’li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında 07 L 6050 plakalı kamyonet ve 46 AY 069 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık , jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakoç ve Metehan, Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve ilçe belediye başkanları, Karakoç ve Metehan'ı hastanede ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ünlüer, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kazada hayatını kaybeden Özdemir'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ünlüer, şunları kaydetti:

"Milletvekilimiz Zuhal Karakoç'un hayati tehlikesi yok. Daha önceden belinde bir sorunu vardı. Kazadan dolayı bu sorun tekrar nüksetmiş. Bunun için daha önce tedavisinde görev alan doktorlarımız kendisini tekrar görmek istiyorlar. Hatay üzerinden ambulans uçakla Ankara'ya sevkini gerçekleştireceğiz. Hava şartları nedeniyle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e uçak inişi mümkün olmadı."

Zuhal Karakoç, işlemlerin ardından Ankara'ya sevk edilmek üzere ambulansla Hatay Havalimanı'na götürüldü.