MHP'li Semih Yalçın: Dünya hayati bir dönemeçte

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Türkiye'nin ateş çemberiyle çevrelendiğini söyleyen Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yaptı.

Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye'nin hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını güçlendirecektir." dedi.

Yalçın, "Başını ABD'nin çektiği yeni vurgun ve talan düzeninde, milli devlet yapıları ve silahlı kuvvetleri güçlü olan ülkeler ayakta kalacaklardır." diye konuştu.

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ”

Küçük heveslerle birlik ve bütünlüğe zarar verenlerin düşmanın ekmeğine yağ sürdüğünü söyleyen Semih Yalçın "Türk milliyetçilerini, milliyetçi-muhafazakar kitleleri bir ve beraber olmaya, birleşmeye davet ediyoruz." çağrısı yaptı.