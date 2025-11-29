MHP'li Semih Yalçın'dan, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine eleştiri
29.11.2025 15:14
Son Güncelleme: 29.11.2025 15:24
NTV - Haber Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretini "Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir." sözleriyle eleştirdi.
"AYRIŞMALARI KAŞIMAYI AMAÇLAYAN ZİYARET BİR TÜR ŞOVA DÖNDÜ"
İznik'teki ayine de tepki gösteren Semih Yalçın “Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.” diye konuştu.