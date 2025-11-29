MHP'li Semih Yalçın'dan, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretini eleştirdi.

"AYRIŞMALARI KAŞIMAYI AMAÇLAYAN ZİYARET BİR TÜR ŞOVA DÖNDÜ"

Yalçın, bu ziyaret için "Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir." dedi.

İznik'teki ayine de tepki gösteren Semih Yalçın “Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.” diye konuştu.