MHP'li Yalçın'dan Müsavat Dervişoğlu'na tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın "Hiçbir itibar suikastı, hiçbir siyaset mühendisliği çabası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin oynadığı üstün ve yapıcı rolü baltalayamayacaktır. MHP'ye dönük ahlaksız ve seviyesiz saldırılar, partimizin ve Milliyetçi-Ülkücü Hareketin millet nezdindeki prestijini zedeleyemeyecektir" dedi.

MHP'li Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisine yönelik sözlerine tepki gösterdi.



"KENDİNİ REZİL RÜSVA ETMEKTEDİR"



Yalçın şunları kaydetti:



"MHP'ye dönük haksız tenkitlerin, mesnetsiz suçlama ve ithamların dozunu iyice kaçıran Dervişoğlu, işi hakarete ve haysiyet cellatlığına vardırmıştır. Dervişoğlu; ucuz siyasete, gürültülü retoriğe tevessülle kendini rezil rüsva etmektedir.

Cumhur İttifakınca ortaya konan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmek üzere olmasından Müsavat Efendi’nin duyduğu rahatsızlık, mağlubiyet telaşı boyutunu aşıp amansız siyasi histeriye dönüşmüştür.

Hemen her eleştiri ve suçlamasında MHP'nin terörle mücadeledeki titizlik, kararlılık ve ciddiyetini yok sayan Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de değil de sanki bir başka memlekette veya uzayda yaşamaktadır. Terörle mücadele konusunda MHP’nin abdestinden şüphesi yoktur ki namazından endişesi olsun.

Müsavat Dervişoğlu’nun ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerinde İP, cambazhane sergerdelerinin ve omuzu düşük Beyoğlu bitirimlerinin yaşadığı bir nevi köprü altına dönmüştür."



"MÜSAVAT EFENDİ VE AVANESİ İDRAK EDEMEDİ"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uzattığı birleştirici el ile terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini söyleyen Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli’nin bin yıllık kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması amacıyla yaptığı caydırıcı hamlenin değerini sokaktaki çocuklar bile anlamış ama Müsavat Efendi ve avenesi idrak edememiştir" dedi.



"AZGIN HOROZLARA BENZİYOR"



Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:



"Müsavat Dervişoğlu’nun hem Sayın Genel Başkanımıza hem de partimize dönük dayanaksız itham ve tenkitlerinin, seviyesizce karalama çabalarının arkasında, akletme zafiyeti yatmaktadır. Bunu takip eden saldırı sebeplerinden biri de MHP ve Cumhur İttifakı'nın açtığı 'Terörsüz Türkiye' yolunun getirisini Dervişoğlu’nun sadece siyasi kazanç noktasından değerlendirmesidir.

Milletin faydasına olan, İP’in zararına sayılmaktadır. Oysa bu mesele partiler üstüdür, milletimiz tarafından benimsenmekte ve kamuoyunda hararetle desteklenmektedir. Türkiye’de geniş halk kitleleri tarafından olumlu karşılanan bu olgu hakkında İP’in genel başkanı tarafından gösterilen canhıraş olumsuz tepki, pek yapmacıktır.

Müsavat Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' olgusuna verdiği aksülamelle, tıpkı yem bulamayıp kendini paralarcasına kanat çırpan azgın horozlara benzemektedir. İP’in kader birliği edip eski dava arkadaşlarını sattığı CHP’liler bile terörün bitirilmesi çabalarına Dervişoğlu gibi aşırı ve uçuk tepkiler vermemiştir."

"TURAN ÇÖMEZ'E SİYASİ AKIL VEREN ODAKLAR..."



Ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i de eleştiren Yalçın, şunları kaydetti:



"Turhan Çömez’e ve İP’e, MHP’ye saldırma ve 'Terörsüz Türkiye' hamlesini sabote etme hususunda siyasi akıl veren odaklar milletimizin malumudur. Biz; kendisine Washington’da 'Teres', Tel Aviv’de de 'Peres' soyadını kullanmasını öneriyoruz.

Dervişoğlu ve Çömez’in partimiz ve genel başkanımız hakkındaki akla seza beyanları, ister istemez, şu soruları akıllara getirmektedir: 'Terörsüz Türkiye' hedefini engellemek için emperyalist terör baronları İP’i mi devriye sokmuştur? Küresel emperyalizmin yeni yerel sözcüleri İP’liler midir?

MHP muarızlığında başı çeken Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez’in ortak hususiyetlerinin başında, yetiştikleri ve ekmeğini yedikleri kapılara nankörlük ederek ürümeleri gelmektedir."

"MİLLETTEN GİZLEMEYE YETMEYECEK"



"Bu vesileyle bilumum MHP muarızlarına sesleniyoruz" diyen Semih Yalçın "MHP düşmanlığı, İP’in ve içinde yer aldığı Amerikancı bağlaşıklar takımının millet iradesini parçalamak üzere yüklendiği ihanet misyonunu milletten gizlemeye yetmeyecektir. Hiçbir itibar suikastı, hiçbir siyaset mühendisliği çabası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin oynadığı üstün ve yapıcı rolü baltalayamayacaktır. MHP’ye dönük ahlaksız ve seviyesiz saldırılar, partimizin ve Milliyetçi-Ülkücü Hareketin millet nezdindeki prestijini zedelemeyecektir."﻿​ ifadelerini kullandı.