MHP'li Yalçın'dan, Özgür Özel'e normalleşme tepkisi

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaparak MHP'nin CHP tarafından normalleşmeye karşıymış gibi gösterildiğini belirtti.

"GAYESİ ÜZÜM YEMEK DEĞİL, BAĞCIYI DÖVMEKMİŞ"

Normalleşme kavramının temelsiz bir kavram gibi kullanıldığının altını çizen Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi: