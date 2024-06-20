MHP'li Yalçın'dan, Özgür Özel'e normalleşme tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, normalleşme tartışmaları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine tepki gösterdi. Yalçın ''Normalleşme adı altında sergilenen anormallikler, CHP'nin pençesinde düştüğü siyasi anomalinin tezahürüdür.'' ifadesini kullandı.

MHP'li Yalçın'dan, Özgür Özel'e normalleşme tepkisi
Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı

Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı

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Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaparak MHP'nin tarafından normalleşmeye karşıymış gibi gösterildiğini belirtti.

"GAYESİ ÜZÜM YEMEK DEĞİL, BAĞCIYI DÖVMEKMİŞ"

Normalleşme kavramının temelsiz bir kavram gibi kullanıldığının altını çizen Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret

CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret

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"Taraflar, görüşmeden olumlu intibalarla ayrılmadı mı? Demek ki acemi kaptan Özgür Efendi'nin derdi başkaymış. Gayesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekmiş."

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