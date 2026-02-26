MHP'li Yıldız: Dezenformasyonla mücadele yasasının haberle meselesi yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna ilişkin tartışmalar konusunda açıklama yaptı.

“Haber verme sınırını aşmayan bildirimler dezenformasyon suçunu oluşturmaz.” diyen Yıldız, yalan haberi kasıtlı olarak üretme ve yayma eyleminin gerçek bilgiye ulaşma imkanını engelleyen ciddi bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Feti Yıldız; halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, iç ve dış güvenliği, kamu düzenini bozacak bilginin alenen yayılmasının suç olarak düzenlendiğini belirtti.

"HABER VERME SINIRINI AŞMAYAN BİLDİRİM SUÇ DEĞİLDİR"

MHP'li Feti Yıldız kanunda “Ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.” hükmü de olduğunu hatırlatıp "Dezenformasyonla mücadele kanununun haberle, haberciyle bir meselesi yoktur." dedi.