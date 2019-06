MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 2. Bölge Seçim Koordinatörü Feti Yıldız, partisinin il başkanlığında seçim güvenliği konusunda basın toplantısı düzenledi.



Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karar gereğince, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, sandık kurullarının teşekkülünün hukuka aykırılığı başta olmak üzere çok sayıda usulsüzlüğün ve seçim yolsuzluğunun tespit edilmesi nedeniyle iptal edildiğini, seçimin 23 Haziran tarihinde yenilenmesine karar verildiğini hatırlattı.



MHP'nin, Cumhur İttifakı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti ile birlikte Binali Yıldırım'ı, ortak aday olarak gösterdiğini anımsatan Yıldız, yasa gereği belediye başkanı adayı göstermeyen partilerin, 23 Haziran tarihinde yapılacak yenileme seçimlerinde sandık kurullarında üye bulunduramayacağını ancak partilerin, seçim iş ve işlemlerini takip etme yetkisine sahip müşahit görevlendirebileceğini söyledi.



MHP'nin, çoğunluğu hukukçu olan kişileri müşahit olarak görevlendirdiğini anlatan Yıldız, MHP tarafından görevlendirilen müşahitlerin sandık başı işlemlerini takip yetkisinin kanuni bir hak olduğunu, sandık kurulu ya da başka bir organ tarafından bu hakkın hiç bir şekilde ortadan kaldırılamayacağını vurguladı.



Yıldız, görevlendirilen müşahitlerin seçim esnasında ya da sonrasında, sandık kurulu kararlarına karşı şikayet ve itiraz haklarının olduğunu belirtti.



"MÜŞAHİTLER SANDIK KURULU TESPİTİ YAPACAK"



Sandık kurullarında görev alacak kamu görevlisi başkan ve sandık kurulu üye listelerinin, siyasi partilerle paylaşıldığını aktaran Yıldız, "31 Mart'ta yapılan seçimlerde sandık kurulu başkan ve üyeleri, partilerle paylaşılmadığı için zamanında itiraz yapılmadı. Ancak bu sefer bu eksik giderildi. Bu sebeple bu listede bulunan kişilerin, seçim günü görev yapıp yapmadığı, partinin müşahitleri tarafından öncelikle tespit edilecektir. Sandık kurulu listesinde belirlenen kişilerin görev yapmaması veya eksikliğin kanunla belirtilen usule göre doldurulmamış olması tam kanunsuzluk halidir ve seçimin iptalini gerektirir" dedi.



Sandık kurulu başkanının, sayım ve döküm işlemlerine başlamadan önce sayım döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunan herkese göstermesi gerektiğini ifade eden Yıldız, sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra sonuç tutanaklarının onaylı bir suretinin, seçim çevresinde herkesin görebileceği bir yere bir hafta süreyle asılması gerektiğini kaydetti.



Sandık sonuç tutanağının birer suretinin seçime katılan ve talep eden siyasi partilerin, bağımsız adayların müşahitlerine yeteri kadar hazırlanmak suretiyle sandık başkanı ve üyelerin imzasıyla verilmesi gerektiğini belirten Yıldız, "Sayıma ilişkin kağıt ve belgeler, seçim torbasına doldurulur ve mühürlenir. Bunların yapılmaması yolsuzluklara kapı açmaktadır." diye konuştu.



298 Sayılı Kanun'un 110. maddesi uyarınca; sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarının, il seçim kurullarının kesin olmayan?kararlarına karşı, seçme yeterliğine sahip yurttaşların, siyasi partilerin veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekillerinin, müşahitlerin, adayların ve milletvekillerinin gerekçe göstererek itiraz edebildiğini aktaran Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:



"Sandık kurulunun ya da başkanının her ne surette olursa olsun sandık kuruluna hitaben yazılan dilekçeyi kabul etmeme gibi bir kararı söz konusu olamaz.



Sandık kurulları ve seçim kurullarına verilen dilekçelerin anlaşılır ve usule uygun bir şekilde yazılması, şikayet ya da itiraz konusu olaya ilişkin somut delillerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan tutanaklar çok önemlidir, hayatidir. Mutlak ıslak imzalı olmasına öncelikle dikkat edilmelidir. İstanbul halkının özgür iradesinin, herhangi bir baskı ve kumpasa maruz kalmaması için sandık çevresinde, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler dışında hiç kimse bulundurulmamalıdır. Seçim iş ve işlemlerine karşı yapılacak her türlü itiraz, tutanağa mutlaka şerh olarak düşülmelidir."



"CHP'NİN ADAYININ İSTANBUL'A VERECEĞİ HİÇBİR HİZMET YOKTUR"



23 Haziran'da yapılacak seçimin, İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan çok süre önce çıktığını ifade eden Yıldız, "Karanlık senaryoların devrede olduğu, seçmenin zihnini bulandırmak için PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin her türlü girişimde bulunduğu hususu, izahtan varestedir. Kuruluş ilkelerinden hayli uzaklara savrulan CHP'nin, HDP ve PKK ile siyasi emel birlikteliği üzüntü ile izlenmektedir. Tarihi istikametinden sapan, FETÖ'ye ümit bağlayan, Türk ekonomisine yönelik organize saldırılara çanak tutan CHP ve bileşenlerinin gösterdiği adayın İstanbul'a vereceği hiçbir hizmet yoktur" diye konuştu.



"MİLİTANLAR MÜŞAHİT KİSVESİ ALTINDA BOY GÖSTERECEKLERDİR"



Mehmetçik katilleri ile ittifak yapanların, PKK'nın Suriye'deki adı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyenlerin barış ve özgürlük havarisi kesilmesinin kimseyi kandıramadığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:



"Başta ABD'de faaliyet gösteren güç odakları, ülkemize, milletimize husumet besleyen Avrupa Birliği üyeleri, uluslararası sermaye ve siyonizmin hizmetindeki basın, Binali Yıldırım'ın karşısına çıkarılmış olan adayın arkasında sıralanmıştır. Bu bağlamda; legal ve illegal yapılar içerisine yuvalanmış militanlar sandık çevresinde ve oy kullanılan odalarda müşahit kisvesi altında boy göstereceklerdir. Bu kişilerin 298 Sayılı Kanun'un 25. ve 72. maddesinde aranan şartların bulunmaması halinde zaman kaybetmeden güvenlik güçlerine durum bildirilmelidir.



Yolsuzluğa, hırsızlığa ve arsızlığa geçit vermemek için görevli tüm arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız sayım döküm cetveli ve tutanakların mutlaka fotoğrafını çekmelidir. Görevli arkadaşlar sayım döküm cetvelleri ve tutanaklar ilçe seçim kurullarına ulaştırılana kadar sandık çevrelerini terk etmemelidir. Oy torbalarının ilçe seçim kurullarına taşınmasına kadar sandık kurulu üyeleri yalnız bırakılmamalıdır. Sürecin kesintisiz takip edilmesi hayati önem taşımaktadır. Sandık kurulu ve birleştirme tutanaklarının SEÇSİS sistemine aktarılması ve İlçe seçim kurulu tarafından sonuçların SEÇSİS sistemine aktarılmasından sonra görevli arkadaşlarımız kuruldan ayrılmalıdır."



41 BİN MHP'Lİ SANDIK BAŞINDA OLACAK



Vatandaşların seçim günü dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Yıldız, şu bilgileri aktardı:



"Sandık sonuç tutanakları mutlaka ıslak imzalı olmalı ve bir sureti edinilmelidir. Sandık çevresinde, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler dışında kimse bulunmamalıdır. Vatandaşın ya da görevlilerin itirazı varsa mutlaka tutanağa şerh olarak düşülmelidir. Sandık kurulu başkanı ve üyelerden birisinin kamu görevlisi olması şartına bakılmalı; bir kimsenin sandık kurulu üyeliğinde veya başkanlığında şüphe varsa hemen itiraz edilmelidir. Sayım döküm cetvellerinin doğru hazırlanmasına dikkat edilmeli; konuya ilişkin itirazlar varsa derhal tutanak tutulmalıdır. Sandık sonuç tutanağı ile sayım döküm cetvelinden bir suret ya da fotoğraf alınmalıdır. Mühürlenen torbaların güvenli bir yerde saklandığı teyit edilmelidir."



Yıldız, "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun" dedi.



Feti Yıldız, sandıklarda görevlendirdikleri hukukçuların yapacakları işlerin, itiraz sürelerinin ayrıntılı olarak anlatıldığını, bu hukukçularla genel merkezde ve İstanbul'da defalarca toplantı yaptıklarını söyledi.



Türkiye'nin 59 ilinden hukukçuların bugün itibarıyla yola çıktığını aktaran Yıldız, seçim sandıkları üzerinde binlerce ülkücü avukatın gözünün olacağını, yolsuzluğa ve arsızlığa izin verilmeyeceğini kaydetti.