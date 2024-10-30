MHP’li Yönter: MHP ve Cumhur İttifakı son derece kararlı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin geleceğini planladıklarını belirterek, “Terörsüz bir Türkiye için çalışıyoruz. Terörün ve bölücülüğün kökünün kazındığı bir yüzyıla hep beraber imza atmak istiyoruz.” dedi.



Yönter, bir dizi temas ve programlara katılmak için geldiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Gömü Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

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Birlik ve beraberliği muhafaza ederek önlerine baktıklarını vurgulayan Yönter, şunları kaydetti:



“Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz. Terörsüz bir Türkiye için çalışıyoruz. Terörün ve bölücülüğün kökünün kazındığı bir yüzyıla hep beraber imza atmak istiyoruz. Hiç kimsenin kafasında bazı hususlarla ilgili soru işareti filan olmasın. Terörü hayatımızdan çıkaracağız. Bölücülüğün kökünü kazıyacağız. Bundan istirham ederim, hepiniz emin olunuz.

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Genel Başkanımız, MHP ve Cumhur İttifakı bu konuda son derece kararlı. Biz, basit oyunlarla uğraşmıyoruz. Hesap yapmıyoruz. Hasbi bir duruş gösteriyoruz. Vatan ve millet sevgisiyle adımlarımızı atıyoruz. Bizimle de hiç kimse Türklüğe ve Türk milliyetçiliğine hizmet hususunda yarışa veya rekabete girmesin.”

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