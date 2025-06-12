MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na tepki: "Karalamaya çalışıyor"
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelttiği eleştirilere, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yanıt geldi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kullandığı bazı ifadelere tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Büyükataman, Dervişoğlu'nun "Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefini karalamaya çalıştığını" söyledi.
Büyükataman açıklamasında, "Müsavat Dervişoğlu'nun tek hesabının koltuk hesabı olduğu aziz milletimizin malumudur" ifadesine de yer verdi.
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