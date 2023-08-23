MHP'li eski ilçe başkanının öldürüldüğü çatışma anı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da park kavgası nedeniyle çıkan kavgada MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, yaralanan bir kişinin yerde yattığı, silahlı bir kişinin ise kafeye doğru ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, Kaçmaz'ı öldüren saldırganların, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ



İddiaya göre, MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki göstererek, aracın kafenin önünden çekilmesini istedi. Araç sahibi aracını çektikten sonra kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu. Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti. Kaçmaz’ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yunus Kaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi yakalarken, kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ettiği öğrenildi.



"TORUNLARINA SİPER ETMİŞ KENDİNİ"



Köksal Kaçmaz’ın ağabeyi Savaş Kaçmaz, "Tartışıyorlar sonra sıkıp gitmişler. Kendi halinde birisiydi zaten sıkanları da tanımıyordu. 3 tane de torunu vardı burada onların önüne siper etmiş kendini. Sadece İstanbul’da 2,5 milyon ruhsatsız silah varmış. Bunların olmaması lazım" diye konuştu.