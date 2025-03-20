MHP'nin bayramlaşma programında DEM var CHP yok

MHP, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde farklı partilerin temsilcilerini Genel Merkezi'nde ağırlayacak.



MHP; Demokratik Sol Parti (DSP), AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile bayramlaşacak.



Bu yıl bir ilk de yaşanacak. MHP, DEM Parti heyetini de bayramlaşma için ağırlayacak. CHP ise bayramlaşma programında yer almadı.

