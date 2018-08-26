Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın başkanlık ettiği, hukukçulardan oluşan ekip af teklifine ilişkin çalışmaları tamamladı.
Yıldız, taslak teklifte ceza indirimi , af ve ceza erteleme olduğunu söyledi. Feti Yıldız "Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı, amacımız kader mahkumlarını topluma kazandırmak" dedi.
Taslak metinde FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinden ceza alanların aftan yararlanamayacağı belirtiliyor.
Kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlar da af kapsamı dışında tutuluyor. MHP yeni yasama döneminde teklifi meclise sunmayı planlıyor.