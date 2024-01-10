MHP'nin ikisi büyükşehir 14 ilde aday göstereceği isim belli oldu

Yerel seçimler için takvim işliyor. Siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir belediyesinde aday göstereceği isimleri açıkladı.

Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.

Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.

41 büyükşehir belediyesinin açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle: