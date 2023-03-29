MHP'nin seçim listesi kararına AK Parti'den değerlendirme

Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin seçimlere ortak liste ile gireceği iddiaları yalanlandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, "MHP'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır." dedi.



Konuya ilişkin AK Parti'den bir değerlendirme geldi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hüda Par bizim listemizden girecek kalan 3 parti de kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor." diye konuştu.



Yavuz, "Bu zeminde buluşup anlaştığımızı bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız durumun aynısıdır." ifadelerini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun