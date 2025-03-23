MHRS ile 15 yılda 2 milyar randevu

Sağlık Bakanlığından MHRS'nin 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.

2010'da Erzurum ve Kayseri'de pilot olarak başlatılan uygulamanın 2012'de tüm illerdeki kamu hastanelerinin sisteme dahil edildiği ve böylelikle hizmetin tüm Türkiye'yi kapsamasının sağlandığı belirtilen açıklamada, MHRS sayesinde vatandaşların istedikleri hastanedeki hekimden randevu alıp, sıra beklemeden muayene olmasına olanak tanındığı vurgulandı.



Dezavantajlı gruplardaki hastalara randevuda öncelik tanındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"2010 yılından Mart 2025'e kadar MHRS'yi 90 milyon 241 bin 477 tekil vatandaş kullanmış olup, sistem üzerinden toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verilmiştir. Bu randevuların 901 milyon 471 bin 984'ü ALO 182 çağrı merkezi, 570 milyon 230 bin 632'si mobil uygulama, 249 milyon 810 bin 56'sı web sitesi, 447 milyon 768 bin 611'i ise diğer (hastaneler, aile hekimlikleri, e-nabız gibi) randevu kanallarından oluşturulmuştur."