MHRS'de yeni dönem: Üniversite hastaneleri de entegre ediliyor

Bakan Memişoğlu, Uşak'taki ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu sisteminin entegre edildiğini açıkladı.



PİLOT OLARAK İKİ HASTANEDE BAŞLIYOR

Memişoğlu, "Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Memişoğlu, "Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

MHRS'DEN RANDEVU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden 7/24 hastane randevu oluşturulabiliyor. “ALO 182” günün 24 saati telefon üzerinde randevu almak mümkün.



Bunun yanı sıra internet üzerinden de randevu alınabiliyor. Bunun için MHRS web sitesini veya MHRS mobil uygulaması tercih edilebilir.



MHRS'nin internet sitesinden Randevu Al bölümüne gelerek T.C. kimlik numarası ve şifre girişini yaptıktan sonra randevu bilgilerini girerek randevu oluşturulabilir.