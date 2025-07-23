MHRS'de yeni hizmet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlatılan uygulamada yeni hizmet devreye alındı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı ile "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.



Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

POLİKLİNİK RANDEVULARINDA ÖNCELİK VARDI



Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.