MHRS'den randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



MHRS ile ilgili sorunların olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi." dedi.



Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi olduğunun altını çizen Bakan Koca, "Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz." diye konuştu.

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