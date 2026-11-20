Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Füzyon Enerjisi ve Türkiye İçin Stratejik Yol Haritası başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda, nükleer füzyon teknolojilerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, uluslararası rekabetin seyri ve füzyon enerjisinin gelecekte enerji güvenliği üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.

MİA'nın çalışmasında, Türkiye'nin teknolojik özerkliğini güçlendirmesine yönelik stratejik seçenekler değerlendirilerek 2027-2035 dönemini kapsayan bir yol haritası önerildi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER NEDENİYLE YENİDEN ÖNEM KAZANDI

Nükleer füzyon, hafif atom çekirdeklerinin birleşmesiyle açığa çıkan enerjinin kontrollü bir şekilde kullanılmasına dayanıyor.

Uzun yıllardır araştırılan teknoloji , son dönemde mühendislik alanındaki bilimsel ilerlemeler, artan elektrik talebi ve enerji güvenliğini etkileyen jeopolitik gelişmeler nedeniyle yeniden önem kazanmıştır.

"ENERJİ ARZININ SÜREKLİLİĞİ DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, raporun ön sözünde Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarının enerji güvenliğinin ülkelerin ekonomik dayanıklılığı ve hareket alanı açısından taşıdığı önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Yapay zeka ve veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacının, enerji arzının sürekliliğini daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti.

Köse, Türkiye açısından füzyonun ticari geleceğinin kesinleşmesini beklemek yerine bu alanda gelişen teknolojilerde bugünden yetkinlik kazanılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin gelecekteki enerji seçeneklerini genişletmesinin yanı sıra uluslararası füzyon ekosisteminde bilimsel, teknolojik ve endüstriyel açıdan söz sahibi olmasının önemine işaret etti.

TÜRKİYE'NİN KRİTİK ÖNCELİĞİ YERLİ KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

MİA tarafından hazırlanan raporda, füzyon enerjisinin Türkiye açısından uzun vadeli enerji seçeneklerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Gelişmekte olan füzyon teknolojileri ve uluslararası tedarik zincirlerine katılımın, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi ve teknolojik özerkliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Yine raporda, Türkiye'nin füzyon alanındaki başarısının belirli bir tarihte ulusal bir reaktör kurmasıyla ölçülmemesi gerektiği vurgulandı. Asıl başarı ölçütünün, kritik teknolojileri geliştirme ve uluslararası füzyon ekosistemine katkı sağlama kapasitesi olduğu belirtildi.

Füzyon teknolojilerine yönelik bugünden geliştirilecek bilimsel ve endüstriyel yetkinliklerin, Türkiye'nin uzun vadeli enerji güvenliğine katkı sağlayabileceği belirtilen raporda, teknolojik özerkliğini güçlendireceği ve uluslararası rekabetteki stratejik hareket alanını genişleteceği değerlendirildi.

ÜÇ AŞAMALI YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Milli İstihbarat Akademisi raporunda, Türkiye’nin füzyon teknolojilerinde kapasite geliştirmesine yönelik üç aşamalı bir yol haritası ortaya konuldu.

Bu kapsamda, 2027-2028 döneminde mevcut araştırma altyapılarının, insan kaynağının ve sanayi kapasitesinin envanterinin çıkarılması ve Ulusal Füzyon Programı Koordinasyon Birimi'nin kurulması; 2029-2031 döneminde öncelikli teknoloji alanlarında yetkinliklerin geliştirilmesi; 2032-2035 döneminde ise geliştirilen prototiplerin ürüne ve uluslararası tedarik kapasitesine dönüştürülmesi önerildi.

Büyük ölçekli pilot uygulama veya reaktör yatırımlarının ise 2035 sonrasında teknik ve ekonomik koşullar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

KÜRESEL YATIRIMLAR 14 MİLYAR DOLARI AŞTI

Raporda, özel füzyon şirketlerinin bildirdiği toplam finansmanın 2026 itibarıyla 14,24 milyar dolara ulaştığı, son 12 ayda ise 4,48 milyar dolarlık yeni kaynak sağlandığı kaydedildi.

ABD, Çin, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Güney Kore’nin füzyon teknolojilerine yönelik farklı stratejiler geliştirdiği belirtilerek uluslararası rekabetin yalnızca füzyon santrali kurma hedefiyle sınırlı olmadığı vurgulandı.

Bu rekabetin, kritik teknolojilerin geliştirilmesi, araştırma altyapılarına erişim, teknik standartların belirlenmesi ve tedarik zincirlerinde söz sahibi olunması üzerinden şekillendiği ifade edildi.