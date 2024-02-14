Michael Jackson filminden ilk kare: Benzerlik şaşırttı!

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.

Jaafar Jackson daha önce sosyal medya hesabında "Macera başlıyor" diyerek ilk kez Michael Jackson'a dönüştüğü anı paylaşmıştı. İşte o kare...

