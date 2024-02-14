Michael Jackson filminden ilk kare: Benzerlik şaşırttı!

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.
“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek. Filmde ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak.
İLK BÜYÜK ROLÜ
"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bu rolü üstleneceğini resmen duyurmuştu.
İLK KARE YAYINLANDI
Filmden ilk kare yayınlandı. Popun Kralı'nın sahne aldığı bir anı canlandıran yeğeni, Jackson'ın en ikonik görünümlerinden biriyle görüntülendi. Yayınlanan karedeki görünümün, 1992-93 tarihlerinde düzenlenen Dangerous turnesinden olduğu belirtildi.
Kareyi ise Jackson'ın kariyerinin birçok anını yakalayan ve "This Is It" provalarını ölümsüzleştiren Kevin Mazur çekti.
Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.
Jaafar Jackson daha önce sosyal medya hesabında "Macera başlıyor" diyerek ilk kez Michael Jackson'a dönüştüğü anı paylaşmıştı. İşte o kare...
ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRACAK İSİM
Öte yandan filmde, Jackson'on çocukluğunu canlandıracak isim belli oldu. "Popun Kralı'nı 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandıracak. Valdi, şarkıcının kardeşleriyle "Jackson 5" olarak ünlendiği dönemdeki sahnelerde rol alacak.
Valdi "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson Popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi.
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