Michael Jackson filminden ilk kare: Benzerlik şaşırttı!

İLK BÜYÜK ROLÜ



"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bu rolü üstleneceğini resmen duyurmuştu.

İLK KARE YAYINLANDI

Filmden ilk kare yayınlandı. Popun Kralı'nın sahne aldığı bir anı canlandıran yeğeni, Jackson'ın en ikonik görünümlerinden biriyle görüntülendi. Yayınlanan karedeki görünümün, 1992-93 tarihlerinde düzenlenen Dangerous turnesinden olduğu belirtildi.

Kareyi ise Jackson'ın kariyerinin birçok anını yakalayan ve "This Is It" provalarını ölümsüzleştiren Kevin Mazur çekti.