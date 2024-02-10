Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı rekor fiyata satıldı

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın müzik kataloğunun önemli bir kısmı satıldı. Sony, Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1,2 milyar dolara ya da daha fazla bir miktara satın aldı.

Variety'nin haberine göre, anlaşmanın detayları gizli tutulsa da bu miktar tek bir şarkıcının müzik koleksiyonu için verilen en büyük rakam.

Bugüne kadarki en büyük müzik kataloğu anlaşması ile Sony, Jackson'ın şarkılarının ve beste yazma kataloglarının yer aldığı koleksiyonun yüzde 50'sine sahip oldu. Jackson'ın "Beat it" ve "Bad" gibi hit şarkıların yanı sıra Sony, Sly Stone tarafından yazılan şarkılara ve Ray Charles, Jerry Lee Lewis gibi sanatçıların şarkılarına da sahip oldu.