Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, Türkiye'de trafik kazasında öldü

Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg İstanbul yakınlarında seyir halindeyken bir kamyonla çarpıştı. ciğerlerinde yırtık, travmatik beyin hasarı ve çeşitli kırıklarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Wollenberg tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de sağ kurtulduğu ifade edildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.



Michael Wollenberg dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu