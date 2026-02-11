Miçotakis bugün Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuğu ile Beştepe'de görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın verdiği bilgiye göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısı yapılacak.

MASADA NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı’nın başkanlığında yapılacak toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacak.

İki ülke arasında yıllardır çözüm bekleyen birçok konu mevcut. Bunların başında Ege ve silahsız statüdeki adalar yer alıyor.

Miçotakis'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kara sularımızı 12 mile çıkarma hakkı vazgeçilmez" açıklaması, Ankara'nın tepkisini çekmişti.



Tüm bu başlıklar, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs'ta çözüm arayışları da 2 liderin gündeminde olacak.

Duran ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İkili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir" demişti.