Reuters'ın incelediği şirket içi yazışmalara göre Microsoft , mühendislik sistemleri ve kriz yönetimindeki eksiklikleri ortaya çıkaran 24 saatlik kesintinin ardından "Code Red" (Kırmızı Alarm) ilan etti.

12-13 Kasım tarihlerinde yaşanan kesinti, Avustralya ve Japonya'dan ABD'ye kadar birçok ülkede kamu kurumlarını etkiledi, finans şirketlerinin işlemlerinde gecikmelere ve havayolu şirketlerinin iletişim sistemlerinde aksamalara neden oldu.

Kesinti, kritik dijital altyapıların kırılganlığına ilişkin endişeleri de artırdı. Microsoft, olayın herhangi bir siber faaliyetle veya yapay zeka ajanlarıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

ŞİRKET TARİHİNİN EN BÜYÜK E-POSTA KESİNTİSİ

Microsoft, kesintinin temmuz ayında Windows sistemine dahil edilen ve tespit edilemeyen bir ölçeklenebilirlik hatasından kaynaklandığını bildirdi. Microsoft CEO'su Satya Nadella da yaşanan aksaklık nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Kesintiden şirketin bulut tabanlı e-posta hizmeti Exchange Online'ın yanı sıra Outlook, Teams, yapay zeka asistanı Copilot ve diğer Microsoft 365 ürünleri etkilendi.

Microsoft 365 Core Başkanı Jason Henderson, cuma günü çalışanlara gönderdiği mesajda, olayın Exchange Online tarihinde müşterileri en fazla etkileyen kesinti olduğunu belirtti.

Daha önce hiçbir zaman bu kadar çok müşterinin bu kadar uzun süre e-posta hizmetinden mahrum kalmadığını vurgulayan Henderson, "Kırmızı alarm, bunun ekibimiz için en yüksek öncelikli çalışma olduğu anlamına geliyor." dedi.

KRİZ SIRASINDA 11 BİNİ AŞKIN MESAJ

Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Amanda Silver ise pazartesi günü çalışanlara gönderdiği ayrı bir mesajda, mühendislerin kesinti sırasında adeta bir "savaş sisi" içinde çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

Şirketin en deneyimli mühendislerinin görevlendirilmesine rağmen müdahale ekiplerinin 11 farklı Teams sohbetinde 11 binden fazla mesaj paylaştığı belirtildi.

Arıza teşhis verilerinin farklı takip sistemlerine dağılmış olması nedeniyle ekiplerin olası nedenleri ve alınan kararları bütüncül biçimde değerlendirmekte zorlandığı kaydedildi.

Microsoft'un Copilot, Ajanlar ve Platformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Lamanna ise kesintiden etkilenen sistem bileşeninde, yaklaşık 10 yıllık kabul edilebilir arıza miktarına denk gelen bir sorun yaşandığını ifade etti.

HEDEF KESİNTİLERİ BİR SAATTE GİDERMEK

Microsoft, kırmızı alarm kapsamında sistem yükünün azaltılması, dijital trafiğin coğrafi olarak ayrıştırılması ve hizmetlerin daha hızlı yeniden devreye alınmasına yönelik beş ayrı çalışma başlattı.

Şirket, gelecekte yaşanabilecek kesintilerin dünya genelinde bir saat içinde giderilmesini hedefliyor. Mühendislerin sistem durumuna ilişkin verileri daha hızlı analiz edebilmesi için yapay zeka ajanlarının kullanılması da planlanıyor.

Henderson, kesintinin ardından alınan önlemleri takip etmek amacıyla Microsoft 365'in temel hizmetlerinden sorumlu mühendislik ekibinin yöneticileriyle günlük toplantılar ve haftalık değerlendirmeler yapacağını bildirdi.

ACİL GÜNCELLEMELERİN YAYIMLANMASI GÜNLER SÜRÜYOR

Şirket içi yazışmalar, Microsoft'un acil yazılım güncellemelerini dünya genelinde devreye almakta da zorlandığını ortaya koydu.

Henderson, bu ayın başında çalışanlara gönderdiği başka bir mesajda, yakın zamanda yaşanan ayrı bir olayda acil bir yazılım düzeltmesinin dünya genelindeki tüm sistemlere ulaşmasının beş ila altı gün sürdüğünü belirtti.

En acil güvenlik sorunlarında, hatanın tespit edilmesinden güncellemenin dünya genelinde güvenli biçimde uygulanmasına kadar geçen sürenin bir saate indirilmesi gerektiğini vurgulayan Henderson, şirketin henüz bu seviyeye ulaşamadığını kaydetti.

Microsoft sözcüsü ise şirketin yalnızca mevcut sorunları çözmeye değil, gelecekte yaşanabilecek kesintileri önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlı olduğunu bildirdi.