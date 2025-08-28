Mide fıtığı ameliyatı oldu, 9 gün sonra öldü: Ailesi hastaneden şikayetçi oldu

Irak'ta güzellik uzmanı olarak çalışan Çiğdem Bulut, bir yakının taziyesi için kısa süre önce Adana'ya geldi. Burada mide rahatsızlığı yaşadığı için gittiği doktorda mide fıtığı teşhisi konulan Bulut, tedavi için ameliyat olmak istedi. Bulut, 15 Ağustos'ta ameliyat için muayene olduğu Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı.

"PSİKOLOJİKTİR, BENİM AMELİYATIMLA İLGİLİ DEĞİLDİR"



Özel bir hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 20 Ağustos'ta taburcu edildi. Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktor'un kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini öne süren yakınları, Bulut’un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye getirdi.

Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Bulut aynı gün, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, burada da ameliyata alındı ancak 27 Ağustos saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.



YAKINLARI DOKTOR VE HASTANE HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU



Bulut’un vefatının ardından acılı yakınları, mide fıtığı ameliyatının yapıldığı özel hastaneye gelerek, doktor ve hastane yönetimine tepki gösterdi. Yakınlarının doktor ve hastane hakkında şikayette bulunması üzerine Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

