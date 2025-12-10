Mide küçültme ameliyatında ölüme hapis talebi

Bağcılar'da Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin ameliyatı yapan sanık doktorlar Volkan Karataş ve Erol Vural hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Tüp mide ameliyatından sonra hayatını kaybeden Rojin Elveren'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

12 Temmuz 2023'te özel hastanede hayatını kaybeden Elveren'in ölümünün ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, maktul Elveren'in annesi Gözel Elveren "müşteki", doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş ise "sanık" olarak yer aldı.

Müşteki Gözel Elveren'in, kızının mide ameliyatı olduğu sırada kalbinin durduğunu, hayatını kaybettiğini ve doktorlardan şikayetçi olduğunu söylediği iddianamede aktarıldı.

YETERLİ MÜDAHALE YAPILMAMIŞ

İddianamede yer verilen ön inceleme raporunda, doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında, Elveren'in ameliyatında yaşanan komplikasyonda, komplikasyon yönetiminin etkin ve yeterli yapılmaması nedeniyle ölüme sebebiyet verildiği düşünüldüğünden soruşturma izni verildiği belirtildi.

Teftiş Kurulu Müfettişi tarafından atanan uzmanlarca alınan raporda, evraklar üzerinde inceleme yapıldığı, 103 kilogram olan Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı olmak için hastaneye yatırıldığı ve hastanın ameliyat öncesi diğer multidisipliner konsültasyonlarının (uzman isimlerin hasta için yaptığı toplantılar) yapılmadığı anlatıldı.

Hastanın durumu değerlendirildiğinde, maktulün kanamaya bağlı ölebileceğinin, ameliyatı yapan hekim tarafından gerekli ve etkin müdahale yapılmadığının anlaşıldığı kaydedilen raporda, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında majör kanamaya bağlı komplikasyon gerçekleştiği ve komplikasyonun yönetiminin doktorlar tarafından etkin ve yeterli yönetilmediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

İLGİLİ BÖLÜMLERDEN RAPOR ALINMAMIŞ

İddianamede, maktulün ameliyat olmak için ilk önce başka bir hastaneye gittiği oradaki Prof. Dr. B.K'nin ameliyatının gerçekleştirildiği hastaneye gittiği aktarıldı.

Maktul Elveren'in ameliyatından önce ilgili yönetmelik kapsamında genel cerrahi, endokrinoloji, metabolizma hastalıkları ve ruh sağlığı hastalıkları uzmanlarınca düzenlenmesi gereken raporun düzenlenmediğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, bahse konu ameliyat sırasında kanama yaşandığı, müdahale edildiği, sonrasında tekrar ameliyata devam edildiği, ameliyatın bitimine yakın tekrar kanamanın olduğu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, sanıkların alınan beyanlarında suçlamayı kabul etmedikleri ve kusurlu olmadıklarını söyledikleri kaydedildi.

ÖLÜM NEDENİ

Adli Tıp 8. İhtisas Kurulu'nun mütalaasına göre, maktulün ölümünün tüp mide ameliyatı sırasında gelişen büyük damar yaralanmalarına bağlı hemorajik şok sonucu gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca iddianamede, cerrahi işlemin başında geliştiği anlaşılan kanamanın hemen fark edilerek kanamaya müdahale edilmesi, ivedilikle kalp damar cerrahı çağrılması ve tüp mide ameliyatı işlemi yapılmadan destek tedavisine devam edilmesi gerektiği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kanamayı fark etmeden ameliyatı yapan veya damar yaralanmasına gerekli destek tedavi ile cerrahi müdahaleler yapılmadan ameliyatına devam eden sanık doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş'ın uygulamalarının tıbben uygun olmadığı iddianamede ifade edildi.

İddianamede, sanıklar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ AYRINTISI

Sanık Erol Vural'ın "yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçerken, Volkan Karataş "yenidoğan çetesi" davasında yargılanıyor.

DOKTORLUKTAN MEN EDİLMİŞ

İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin doktorluktan men edildiği halde ameliyatı yapan Erol Vural'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.