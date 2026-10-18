Mide ve bağırsaklarından 750 gram uyuşturucu çıktı

Yabancı uyruklu kişinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edildi.

Bitlis’te durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu bir şüphelinin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında 758 gram metamfetamin tespit edildi.