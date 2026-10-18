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Mide ve bağırsaklarından 750 gram uyuşturucu çıktı

18.10.2026 22:24

Son Güncelleme: 18.10.2026 22:24

Mide ve bağırsaklarından 750 gram uyuşturucu çıktı
DHA

Yabancı uyruklu kişinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edildi.

DHA
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Bitlis’te durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu bir şüphelinin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında 758 gram metamfetamin tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. 

DHA

Şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu doğal yolla ele geçirildi.

 

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.