Mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.



Hastaneye sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

YÜZLERCE UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelilerin bağırsak ve midelerinden, 215 kapsül içerisinde gizlenmiş 2 kilo 680 gram eroin ve 56 kapsülde gizlenmiş 702 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.



Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

