Midelerinden 10 parça uyuşturucu çıktı! 2 kişi tutuklandı

Bingöl’de otobüs yolculuğu sırasında polis ekiplerince durdurulan yabancı uyruklu iki şüphelinin midesinden 10 parça halinde 113 gram metamfetamin çıktı.

Midelerinden 10 parça uyuşturucu çıktı! 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko-timleri akıllara durgunluk veren bir kaçakçılığını çözdü.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde otobüs ile Bingöl’e gelen şüpheli yabancı uyruklu 2 şüphelinin iç beden muayenesinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elazığ Kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...