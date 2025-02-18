Midelerinden onlarca uyuşturucu kapsülü çıktı: Röntgenle yakayı ele verdiler

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkezde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu iki şüpheli, gözaltına alındı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen ikişüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi.

Tıbbi müdahale ile iki şüphelinin midesinden paketlenerek yutulan 96 kapsül içerisinde 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıktı.

Yabancı uyruklu iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.