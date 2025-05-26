"Midem bulanıyor" dedi, midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı

Eskişehir'de 9 yaşındaki çocuğun midesinden saç yumağı çıktı.

B.G. ailesi tarafından mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuk Cerrahi Servisi'nde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemede B.G.'nin midesinde büyük bir kitle olduğu belirlendi.

Ameliyata alınan M.G.'nin midesinden, büyük bir saç yumağı çıkarıldı.

Kısa sürede servise alınan M.G., hastaneden taburcu edildi.