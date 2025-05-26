"Midem bulanıyor" dedi, midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı
Eskişehir'de mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülen 9 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar, doktorları şaşırttı.
Eskişehir'de 9 yaşındaki çocuğun midesinden saç yumağı çıktı.
B.G. ailesi tarafından mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Çocuk Cerrahi Servisi'nde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemede B.G.'nin midesinde büyük bir kitle olduğu belirlendi.
Ameliyata alınan M.G.'nin midesinden, büyük bir saç yumağı çıkarıldı.
Kısa sürede servise alınan M.G., hastaneden taburcu edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Mide Ağrısı
- Eskişehir
- Ameliyat