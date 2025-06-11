Midesinde uyuşturucu saklayan üç kişi yakalandı

Kayseri'de İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden kapsül halinde uyuşturucu çıktı.

Midesinde uyuşturucu saklayan üç kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyruklu A.O. (51), M.S. (37) ve P.S..'nin (28) ülkelerinden kente getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheliler Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde taksi ile kente girmek istediği sırada durduruldu.

Araçta yapılan aramada 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli muayene olmak üzere Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Röntgen ve ultrason sonrası kontrollerde 3 şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttukları uyuşturucuları kente sokmaya çalıştıkları tespit edildi. Kapsüller, sağlık ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Taburcu edilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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