Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

Erzincan’da narkotik polislerinin yaptığı yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişinin bedeninden 1 kilo 198 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik İran otobüslerine operasyon düzenlendi.

İran otobüsünde yolculuk yapan Abdulmennan S. isimli İran uyruklu kişinin yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilmesi üzerine, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zanlının bedeninden 106 fişek halinde toplamda 1 kilo 198 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı - 1

Abdulmennan S. hakkında TCK 188 suçundan yapılan tahkikat sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.

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