Midesinden 309 gram uyuşturucu çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki bir kişinin midesinden 309 gram uyuşturucu çıktı. Tıbbi müdahalenin ardından taburcu edilen şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Midesinden 309 gram uyuşturucu çıktı

’da bir kişi midesinde 309 gram uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B.’nin, Van’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle getireceği bilgisini aldı.

Çarşamba ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Aramalarda, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis daha sonra şüpheli hareketler sergileyen R.B.’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan iç beden muayenesi sonucunda midesinde 51 kapsül halinde toplam 309 gram metamfetamin tespit edildi.

Tıbbi müdahalenin ardından taburcu edilen gözaltındaki şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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