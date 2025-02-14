Midesinden metamfetamin çıktı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. İçlerinden birinin midesinden 21,39 gram metamfetamin çıktı.

Midesinden metamfetamin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda F.U.C., R.B.C., Ö.K. ve S.S. isimli kişilerin 'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, takibe alınıp durduruldu.

Araçta yapılan aramada 16,40 gram metamfetamin geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden S.S.'nin şüpheli davranışları üzerine tomografi çekildi ve midesinde 21,39 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. madde doğal yollarla çıkartılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

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