Midibüs istinat duvarına çarptı: 7 yaralı

Anadolu Ajansı 03.11.2019 - 20:48
İzmir'in Konak ilçesinde midibüsün istinat duvarına çarpması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar'dan Konak istikametine seyreden Doğan Erkayhan idaresindeki 35 HZU 07 plakalı servis midibüsü, Ballıkuyu üst geçidi yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Erkayhan, Senem ve Ayhan Demir, Hatice Yılmaz, Hakan, Ekin ve Nezaket Özcan hastaneye kaldırıldı.
Senem Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Yeşildere Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.