Midibüs park halindeki cipe çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde Erdoğan A. yönetimindeki midibüs, rampa inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrilerek yan yattı.

Kazada midibüs sürücüsü Erdoğan A. ile araçta yolcu olarak bulunan Nihal A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların tedavisine başlanırken, devrilen midibüs yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.