Midibüs şarampole düştü, faciadan dönüldü: 9 yaralı
Antalya'da şarampole düşen midibüstekilerden 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan midibüs, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edilirken, midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
