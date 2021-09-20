Midibüs su borusunun patlamasıyla oluşan çukura saplandı

Kocaeli'de su hattının patlaması sonucu asfaltta çukur oluştu. Patlama sırasında yoldan geçmekte olan bir midibüs de çukura saplandı.

DHA 20.09.2021 - 18:56

Midibüs su borusunun patlamasıyla oluşan çukura saplandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, su hattının patlaması sonucu asfaltta oluşan çukura minibüs girdi. Suyun basıncıyla asfalt parçaları etrafa saçıldı.

Saat 15.00 sıralarında, Körfez Hacı Osman Mahallesi Mor Lale, Karlı ve Güllü sokakların kesiştiği noktada bulunan su hattı patladı.

Suyun basıncıyla asfalt, kum ve taş parçaları etrafa saçılırken, yolda yaklaşık 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Yolda ilerleyen Tayyar Kaya idaresindeki servis minibüsünün sağ ön tekeri çukura girdi.

İçerisinde yolcunun bulunmadığı minibüsün sürücüsü olaydan yaralanmadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine hatta su akışı kesildi.

Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken, araçla ilgili tutanak tutuldu. Patlayan su hattının onarımı ve minibüsün çukurdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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