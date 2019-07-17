İlişkili Haberler Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hareket halindeki midibüsten düşerek yaşamını yitiren genç kızın cenazesi toprağa verildi.



Hareket halindeki yolcu midibüsünden düşerek ölen Günay Gönülaçar'ın (18) naaşı, hastane morgundan alınarak Orhangazi Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Burada Aslan-Gülizar Gönülaçar çifti, kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Gönülaçar'ın cenazesi, "helallik" alınmasının ardından Çardaktepe Camisi'ne götürüldü.



Caminin bahçesinde taziyeleri kabul eden Aslan Gönülaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölen kızının dört çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.



Kızının bu sene üniversite sınavlarına girdiğini ve harçlığını çıkarmak için 15 gün önce geçici olarak işe girdiğini anlatan Gönülaçar, "Polis veya subay olmak istiyordu. Onlar olmazsa inşaat mühendisliğini düşünüyordu. 'Sınavım iyi geçti.' dedi. 15 gün önce 3 aylığına işe girdi. 'Okul masraflarımı çıkarırım.' diyordu." ifadelerini kullandı.

"ONDAN DAVACI OLMAYAYIM DA KİMDEN OLAYIM"



Gönülaçar, halk otobüsü sürücüsünün durağa 100 metre kala kapıyı açtığını iddia ederek, "Hareket halindeki arabadan kızım fırlıyor, arabanın altına giriyor. Ben ondan davacı olmayayım da kimden davacı olayım." diye konuştu.



Genç kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi.



OLAY



Dün Gebze'deki iş yerine gitmek için Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne binen Günay Gönülaçar (18), ineceği sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düşmüştü.



Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.



Gözaltına alınan sürücü Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.